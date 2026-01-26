La BCC Magna Grecia riapre la filiale di Vallo della Lucania

Si è tenuta sabato alle ore 11.00 la cerimonia di riapertura della Filiale di Vallo della Lucania di BCC Magna Grecia, totalmente rinnovata nell’ambito del progetto di valorizzazione delle sedi territoriali. All’evento hanno preso parte numerosi Soci e Clienti, esponenti del mondo del Credito Cooperativo Campano e le Autorità Civili, Militari e Religiose del territorio.

Un investimento della Banca verso la propria comunità

La filiale, completamente ristrutturata, rappresenta un investimento significativo della Banca verso la propria comunità, con l’obiettivo di coniugare innovazione, sicurezza e qualità del servizio, mantenendo saldo il legame con i Soci e con i Clienti.

Gli ambienti, ripensati in chiave moderna e funzionale, offrono spazi più accoglienti e confortevoli, maggiore riservatezza nelle aree consulenziali, elevati standard di sicurezza e un layout progettato per migliorare l’esperienza di servizio. La BCC Magna Grecia si conferma quindi un presidio fondamentale per famiglie, imprese e professionisti del territorio, promuovendo un modello di prossimità basato sull’ascolto, sulla relazione e sulla cooperazione.

Le dichiarazioni

“E’ davvero un piacere vedere come una Banca di comunità riesca a coniugare la prossimità con le moderne esigenze organizzative e operative”, ha dichiarato il Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania Calabria, dott. Amedeo Manzo, aggiungendo anche che “la ristrutturazione completa della Filiale di Vallo della Lucania è un chiaro messaggio di vitalità e di salute, ma anche di una visione chiara e definita. Auguro alla Presidenza, al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione e a tutta la squadra di BCC Magna Grecia di continuare nel percorso virtuoso intrapreso, fatto di valori profondi e di prospettive che guardano con sapiente lungimiranza al futuro. La Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria continuerà ad essere al fianco delle proprie BCC per supportare il territorio e le persone che lo vivono, con attenzione e vicinanza”.

Il Presidente di BCC Magna Grecia Giuseppe Tuozzo ha affermato che “la ristrutturazione della filiale di Vallo della Lucania è un investimento concreto sulla nostra comunità: spazi più accoglienti, maggiore riservatezza ed elevati standard di sicurezza per offrire a Soci e Clienti un’esperienza di servizio migliore, ogni giorno. Testimonia la volontà della Banca di crescere insieme al territorio, di innovare senza perdere l’identità cooperativa, di valorizzare gli spazi per rafforzare la qualità dell’ascolto e delle relazioni che ci contraddistinguono”.

“Ricordo con grande emozione la prima apertura della Filiale di Vallo della Lucania, avvenuta quasi quarant’anni fa. Era un momento carico di speranza e di visione, in cui la nostra Banca muoveva un passo importante al fianco della comunità. Oggi quella stessa Filiale ritrova nuova luce, rinnovata negli spazi, ma immutata nei valori che ci guidano sin dalle origini”, queste le parole del Vice Presidente Vicario Pasquale Lucibello.

“Rinnoviamo gli ambienti – afferma il Direttore Generale, Salvatore Angione – per rafforzare ciò che non cambia: l’attenzione alle persone. La filiale è stata ripensata per ascoltare, consigliare e accompagnare famiglie e imprese con relazioni di fiducia e servizi di qualità. Questa riapertura sintetizza il nostro impegno: coniugare innovazione e sicurezza con la vicinanza al territorio. È così che i nostri valori restano, mentre i servizi evolvono”.

Con la ristrutturazione della Filiale di Vallo della Lucania, la BCC Magna Grecia conferma il proprio impegno nel costruire valore per il territorio, investendo in spazi moderni, sicuri e pensati per le persone. Un passo in avanti che rinnova la tradizione cooperativa della Banca e rafforza un percorso di crescita condivisa, al fianco di Soci, Clienti e della comunità che rappresenta la vera identità del Credito Cooperativo.