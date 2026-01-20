BCC Magna Grecia certificata per la Parità di Genere

La Governance di BCC Magna Grecia annuncia, con orgoglio, di aver ottenuto la Certificazione della Parità di Genere. Un traguardo che conferma la volontà della Banca di costruire un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle diversità. Inclusione e valorizzazione delle diversità rappresentano, infatti, per BCC Magna Grecia, non solo principi etici, ma pilastri su cui realizzare, ogni giorno, un ambiente di lavoro aperto che garantisca a tutti le medesime opportunità.

Il riconoscimento, rilasciato da un organismo accreditato secondo la UNI/PdR 125:2022, premia le politiche e le azioni concrete messe in atto, negli anni, per garantire pari opportunità di crescita professionale, equilibrio tra vita privata e lavoro, nonché una rappresentanza equilibrata nei ruoli decisionali.

Il percorso di certificazione ha previsto un’analisi approfondita dei processi interni, dei criteri di selezione e sviluppo professionale, dell’equilibrio retributivo, delle iniziative di formazione e cultura aziendale.

“Questo riconoscimento – sottolinea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Tuozzo – testimonia l’impegno di BCC Magna Grecia nel promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo, in cui le diversità rappresentano un valore e ogni persona può esprimere appieno il proprio potenziale, libero da stereotipi e barriere.”

“L’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere – ha dichiarato il Direttore Generale Salvatore Angione – non è per noi un traguardo formale, ma rappresenta la conferma di un impegno profondamente radicato nei valori del Credito Cooperativo. Riconoscere e valorizzare il talento in ogni sua forma, garantendo pari opportunità di crescita, di trattamento e di conciliazione vita-lavoro, significa creare un ambiente professionale più sano, stimolante e, in ultima analisi, più efficiente.

Investire nella parità di genere non è solo un atto di giustizia sociale, è una vera e propria scelta strategica: una Banca che sa ascoltare e valorizzare le diverse sensibilità al proprio interno è una Banca più capace di rispondere alle esigenze del territorio e dei propri soci e clienti.

Continueremo a lavorare affinché la cultura dell’inclusione diventi un patrimonio sempre più condiviso, consapevoli che il merito non ha genere e che la diversità è la nostra più grande ricchezza”.

“L’aver ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere – ha commentato la Responsabile del Sistema di Gestione e Parità di Genere di BCC Magna Grecia – Antonietta Di Lorenzo – rappresenta un importante e tangibile passo in avanti verso la realizzazione di una cultura orientata al rispetto, all’equità, all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità. Il percorso avviato richiederà non solo un impegno costante nel tempo ma anche una consapevolezza collettiva; un percorso che potrà concretizzarsi in un progetto di successo se l’adozione del sistema di gestione e parità di genere sarà volto a realizzare un reale e concreto cambio di passo culturale”.

Con questo risultato, BCC Magna Grecia rafforza il proprio impegno verso una cultura aziendale basata su equità, trasparenza e responsabilità sociale, contribuendo a un cambiamento positivo nella Società.