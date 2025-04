La BCC Magna Grecia al fianco della prevenzione: al “Torraca Breast Meeting” con il cuore e con il coraggio di Monica

Ieri, 11 aprile 2025, il Castello Baronale Palamolla di Torraca si è illuminato di rosa per il “Torraca Breast Meeting – Pensa in Rosa”, un evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno, promosso dalla Pro Loco di Torraca in collaborazione con UNPLI Salerno e il Comune di Torraca. La BCC Magna Grecia ha sostenuto con convinzione questa importante iniziativa, perché crediamo che la salute, la prevenzione e la vicinanza alle persone siano valori fondamentali della nostra missione.

La giornata

Un momento carico di emozione è stata la testimonianza della nostra collega Monica Oriente, che ha raccontato la sua battaglia e la sua vittoria contro il cancro. Monica è la nostra leonessa, un esempio straordinario di forza di volontà, resilienza e positività.

Il coraggio di Monica

Il suo sorriso e il suo coraggio sono per tutti noi una fonte di ispirazione. Grazie a tutti gli organizzatori, ai medici intervenuti, ai volontari e a chi ogni giorno si impegna per trasformare la prevenzione in un gesto di amore verso se stessi e verso gli altri.