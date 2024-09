La Battipagliese espugna il “Canada Cioffi” di Cervinara con un 4-0

Nella prima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ha espugnato il “Canada Cioffi” di Cervinara con un perentorio 4 a 0.

Il primo tempo

Zebrette subito in vantaggio dopo otto minuti: Spagnuolo si libera bene sulla destra e serve Formicola appena entrato in area che col sinistro buca Sarracino. Passano 19’ e la Battipagliese raddoppia: schema perfetto su calcio di punizione con Formicola che libera al limite dell’area di rigore Ripa che con un rasoterra trova il suo primo centro con la maglia bianconera. Battipagliese in totale controllo del match con il Cervinara che non si fa mai quasi vedere nella metà campo bianconera.

La ripresa

Ad inizio ripresa arriva il tris con il giovane Spagnuolo lucido sottoporta a mettere la zampata vincente. Al 22’ la Battipagliese cala il poker ancora con Ripa: cross di Boglic dalla sinistra e conclusione al volo dell’ex Juve Stabia. Nell’ultimo minuto di recupero unico intervento del portiere bianconero Trapani che vola a deviare una conclusione ravvicinata di Romano.

IL TABELLINO

AUDAX CERVINARA: Sarracino, D’Aniello, Guida, Palumbo (dal 37’s.t. Romano), Casale, Giaquinto, Vessichelli, Pietroluongo (dal 29’s.t. Giuliano), Pesce, Pastore (dal 29’s.t. Di Leo), Sciarrillo (dal 4’s.t. Vasilliadis). A disposizione: De Matteis, Manzo, Ciaramella, Ziccardi, Dragone.

Allenatore: Nocerino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Pipolo, Olmos, Ripa (dal 29’s.t. Cacciottolo), Calvanese (dal 37’s.t. Losasso), Boglic, Suozzo, Picaro (dal 18’s.t. Maiese), Formicola, Zoppino (dal 22’s.t. Manzo), Spagnuolo (dal 18’s.t. Cafaro). A disposizione: Borrelli, Di Romana, Sangiovanni, Raviello.

Allenatore: Calabrese

RETI: 19’p.t. e 22’s.t. Ripa, 8’p.t. Formicola, 11’s.t. Spagnuolo

ARBITRO: Signor L’Erario di Formia

ASSISTENTI: Signori Porcelli e Trebbi di Benevento

NOTE: Ammoniti: Pastore, Calvanese e Casale. Calci d’angolo: 5 a 2 per il Cervinara.

Spettatori: 200 circa

RISULTATI ECCELLENZA GIRONE B 1 GIORNATA

SALERNUM BARONISSI 1 – 0 CITTÀ DI SOLOFRA

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0 – 1 SANTA MARIA LA CARITÀ

VICTORIA MARRA 3 – 2 VIRTUS SERINO

AUDAX CERVINARA 0 – 4 BATTIPAGLIESE

BUCCINO VOLCEI 2 – 0 SANT’ANTONIO ABATE

CALPAZIO 0 – 1 APICE

EBOLITANA 0 – 1 CASTEL SAN GIORGIO

MONTEMILETTO 2 -1 AGROPOLI

HEARACLEA 0 – 1 VIRTUS JUNIOR STABIA

CLASSIFICA

BATTIPAGLIESE 3

BUCCINO VOLCEI 3

VICTORIA MARRA 3

MONTEMILETTO 3

APICE 3

CASTELN SAN GIORGIO 3

SALERNUM BARONISSI 3

SANTA MARIA LA CARITÀ 3

VIRTUS JUNIOR STABIA 3

VIRTUS SERINO 0

AGROPOLI 0

CALPAZIO 0

SOLOFRA 0

EBOLITANA 0

HERACLEA 0

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0

SANT’ANTONIO ABATE 0

AUDAX CERVINARA 0