La “banda” dell’Audi scura semina il panico tra Agropoli e Albanella: diverse le segnalazioni

Da Albanella ad Agropoli, passando per Capaccio Paestum e Cicerale. La “banda dell’Audi scura”, come è stata ormai ribattezzata dai residenti, è diventata l’incubo di chi vive nelle aree periferiche del comprensorio. I primi avvistamenti sono avvenuti nei giorni scorsi tra le località Matinella e Mattine, per poi spostarsi verso Madonna del Carmine ad Agropoli e giungere, proprio ieri, nel territorio di Cicerale.

Sui social network e nelle chat di messaggistica istantanea circolano immagini nitide che ritraggono una vettura di grossa cilindrata di colore nero. Per i cittadini non sembrano esserci dubbi: a bordo ci sono malviventi in cerca di abitazioni da svaligiare. La tensione è palpabile, specialmente perché il raggio d’azione dei criminali sembra essersi spostato drasticamente. Se nei mesi scorsi era stato il Cilento centrale il bersaglio principale, ora il timore si è radicato stabilmente nella zona nord del territorio.

La dinamica dei tentati furti

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avvistata ad Agropoli risulterebbe essere di provenienza illecita, sottratta precedentemente al legittimo proprietario. Il modus operandi della banda appare rapido e coordinato: a bordo del veicolo ci sarebbero due o tre persone. Mentre un complice resta al volante pronto per la fuga, gli altri tenterebbero di fare irruzione nelle case approfittando dell’assenza temporanea dei proprietari.

Restano ancora da chiarire diversi dettagli operativi, come l’eventuale presenza di pali in zona per monitorare gli spostamenti dei residenti e delle pattuglie.

Indagini in corso in tutto il comprensorio

Le forze dell’ordine hanno avviato indagini a 360 gradi, setacciando l’intero territorio e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata. Nonostante il dispiegamento di mezzi, al momento dei malviventi non c’è traccia: agiscono con rapidità e riescono a dileguarsi nel nulla subito dopo i colpi o i tentativi di effrazione. La vigilanza resta altissima in tutti i comuni interessati.