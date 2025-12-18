Agropoli: tentato furto a Madonna del Carmine: ladri sui binari messi in fuga dai cani da guardia

I malviventi sono stati messi in fuga dai cani da guardia. Ancora segnalazioni di un’Audi scura sospetta

A cura di Ernesto Rocco

Notte di tensione ma fortunatamente senza conseguenze quella appena trascorsa in località Madonna del Carmine di Agropoli. Intorno alle ore 02:00, tre individui hanno tentato di introdursi all’interno di un parco residenziale situato a ridosso dei ponti ferroviari, utilizzando una via d’accesso particolarmente insidiosa e pericolosa: la linea ferroviaria stessa.

L’intervento dei cani da guardia

Il piano dei malviventi è saltato grazie alla prontezza e all’addestramento di due cani di razza Corso presenti in una proprietà privata. Gli animali, percependo la presenza estranea, hanno reagito immediatamente abbaiando con forza e attirando l’attenzione dei residenti.

Il trambusto ha costretto i tre soggetti a desistere dal loro intento e a darsi precipitosa fuga attraverso una strada senza uscita che collega la zona alla località Frascinelle.

Leggi anche:

Ascea, caso Legge Daniele: Codacons denuncia il silenzio del sindaco e prepara l’esposto alla Corte dei Conti

L’auto sospetta avvistata in serata

Secondo le ricostruzioni e le testimonianze raccolte dai residenti, l’episodio notturno potrebbe essere collegato a un avvistamento sospetto avvenuto alcune ore prima. Intorno alle 22:00, infatti, in via Cannetiello, una persona a passeggio con il proprio cane aveva notato un’auto di grossa cilindrata, probabilmente un’Audi di colore scuro. Alla vista del passante, la vettura si era allontanata velocemente, destando i primi sospetti.

L’appello ai residenti

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle zone periferiche e residenziali. Sempre ieri, infatti, un’Audi dalla quale sarebbero scesi alcuni malviventi era stata segnalata in località Mattine.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Roccadaspide, “Arriva Babbo Natale”: questa mattina musica, festa e solidarietà per gli studenti

Centinaia gli studenti che hanno partecipato, puntuali, all'appuntamento che oramai si tiene…

Corso alfabetizzazione stranieri

Eboli, lezioni gratuite di lingua italiana agli stranieri: l’appello solidale dell’associazione ODV L’Altritalia

Secondo gli ultimi dati ufficiali, la popolazione residente di origine straniera nel…

premio primula d'oro, targa ai vincitori

Premio Primula d’Oro, tutto pronto: questa sera la cerimonia di premiazione ad Agropoli

Appuntamento questa sera, a partire dalle ore 18:00, presso l'Auditorium del Liceo…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.