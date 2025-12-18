Agropoli: tentato furto a Madonna del Carmine: ladri sui binari messi in fuga dai cani da guardia

Notte di tensione ma fortunatamente senza conseguenze quella appena trascorsa in località Madonna del Carmine di Agropoli. Intorno alle ore 02:00, tre individui hanno tentato di introdursi all’interno di un parco residenziale situato a ridosso dei ponti ferroviari, utilizzando una via d’accesso particolarmente insidiosa e pericolosa: la linea ferroviaria stessa.

L’intervento dei cani da guardia

Il piano dei malviventi è saltato grazie alla prontezza e all’addestramento di due cani di razza Corso presenti in una proprietà privata. Gli animali, percependo la presenza estranea, hanno reagito immediatamente abbaiando con forza e attirando l’attenzione dei residenti.

Il trambusto ha costretto i tre soggetti a desistere dal loro intento e a darsi precipitosa fuga attraverso una strada senza uscita che collega la zona alla località Frascinelle.

L’auto sospetta avvistata in serata

Secondo le ricostruzioni e le testimonianze raccolte dai residenti, l’episodio notturno potrebbe essere collegato a un avvistamento sospetto avvenuto alcune ore prima. Intorno alle 22:00, infatti, in via Cannetiello, una persona a passeggio con il proprio cane aveva notato un’auto di grossa cilindrata, probabilmente un’Audi di colore scuro. Alla vista del passante, la vettura si era allontanata velocemente, destando i primi sospetti.

L’appello ai residenti

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle zone periferiche e residenziali. Sempre ieri, infatti, un’Audi dalla quale sarebbero scesi alcuni malviventi era stata segnalata in località Mattine.