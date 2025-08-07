Curiosità

L’8 agosto moriva Alfredo De Marsico giurista originario di Sala Consilina

Alfredo De Marsico fu avvocato, giurista e politico italiano, fu ministro della giustizia nel governo Mussolini. La storia

Fiorenza Di Palma

7 Agosto 2025

Alfredo De Marsico

Alfredo De Marsico, avvocato, giurista e figura politica di rilievo, ricoprì il ruolo di ministro della Giustizia nel governo Mussolini.

Nato a Sala Consilina nel 1888, morì a Napoli l’8 agosto 1985. Frequentò le scuole elementari e medie a Rossano, dove nei registri scolastici si legge: “De Marsico in italiano scritto 7, a voce 10” (all’epoca non si usava il termine “orale”).

Si laureò nel 1909 all’Università di Napoli. Il suo esordio in aula avvenne come sostituto dell’avvocato Domenico Sandulli, davanti alla Corte d’Assise di Avellino, in un processo per duplice omicidio. Il 19 luglio 1911 fu iniziato alla Massoneria nella Loggia Giuseppe Mazzini di Sala Consilina e, nello stesso anno, divenne Procuratore, incarico che mantenne fino al 1917.

Una carriera tra diritto e politica

Eletto deputato nel 1924 nel Listone Mussolini, promosse una legge di riforma del codice penale e contribuì alla redazione del Codice Rocco. Membro del Gran Consiglio del Fascismo, nel 1943 votò a favore della mozione Grandi, che portò all’arresto di Benito Mussolini.

Condannato a morte in contumacia nel processo di Verona del 1944, trascorse gli ultimi mesi della guerra a Salerno, già liberata dalle truppe anglo-americane.

A causa della sua adesione al fascismo, al termine del conflitto fu privato della cattedra universitaria per sette anni e sospeso dall’attività forense per quattro. Nel 1953 fu eletto senatore come indipendente nelle file del Partito Nazionale Monarchico, per poi aderire nel novembre 1954 al Partito Monarchico Popolare di Achille Lauro, dove rimase fino al 1958. Nel 1964 fu nominato professore emerito all’Università La Sapienza di Roma.

Durante questo periodo ricevette numerose onorificenze: la cittadinanza onoraria di Avellino, il titolo di cavaliere di Gran Croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, e una medaglia d’oro dall’Ordine degli avvocati di Lucerna.

La sua lunga e prestigiosa carriera forense, durata oltre mezzo secolo, si concluse con la partecipazione al collegio difensivo nel celebre processo per la strage di via Caravaggio, davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Potenza.

Gli ultimi anni e l’eredità

Fu presidente dell’Ordine degli avvocati di Napoli per otto mandati, guidandolo fino al 1980. Partecipò alla commissione per la riforma dei codici e fu relatore del progetto per il nuovo Codice Penale.

Dopo la sua morte, avvenuta a Napoli all’età di novantasette anni, nel 1985 gli fu dedicato un busto in Castel Capuano, accompagnato dal discorso commemorativo dell’avvocato Renato Orefice, presidente dell’Ordine. Dieci anni dopo, nel 1995, un secondo busto in bronzo fu collocato nella sala del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli.

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

Banchi scuola

Auletta, lezioni al via l’11 settembre: pubblicato il calendario scolastico 2025/2026

L’inizio delle lezioni per l’Istituto Omnicomprensivo è stato anticipato a giovedì 11 settembre, con tre giorni di anticipo rispetto al calendario regionale che prevede l’avvio lunedì 15

Federica Pistone

07/08/2025

San Donato

San Donato: fede, storia e tradizione nel cuore del Cilento e del Vallo di Diano

Domani si celebra San Donato, patrono di Monteforte Cilento, Montecorice e Buonabitacolo. Ecco storia, culto e tradizione

Concepita Sica

06/08/2025

“Se Non Ora Quando – Vallo di Diano” chiede la cittadinanza onoraria per Francesca Albanese al Comune di Sala Consilina

L'obiettivo è riconoscere l’impegno della giurista italiana nella difesa del diritto internazionale e nella tutela dei diritti del popolo palestinese, condotto con “rigore, trasparenza e dedizione”

Federica Pistone

06/08/2025

Sala Consilina: uliveti in fiamme in una zona collinare della cittadina

Ad accorgersi per primi dell’incendio sono stati gli agenti della Polizia Locale

Federica Pistone

06/08/2025

Atena Lucana, lavori mensa scolastica

Atena Lucana investe sulla scuola: al via i lavori per la nuova mensa con 620 mila euro del PNRR

L’obiettivo è quello di rafforzare l’accessibilità ai servizi scolastici, promuovendo una maggiore integrazione tra tempi di studio e tempi di vita

Federica Pistone

06/08/2025

Ettore Majorana

Ricorre oggi l’anniversario di nascita di Ettore Majorana: un misterioso caso di scomparsa legato al Cilento

Majorana sparì nel nulla 80 anni fa, lasciando dietro di sé solo ipotesi: omicidio, suicidio, fuga volontaria

Fiorenza Di Palma

05/08/2025

Lorenzo Forlano

Un giovane laureato di Postiglione protagonista nel progetto Europeo di “Le memorie degli altri”

Il progetto mira a rafforzare i valori democratici attraverso la comprensione condivisa del passato, in particolare delle persecuzioni durante il fascismo italiano (1922–1945) e l’occupazione tedesca in Italia (1943–1945)

Redazione Infocilento

05/08/2025

Polla, inaugurazione Stroke Unit

Nasce la “Stroke Unit” all’Ospedale di Polla: una nuova risorsa per salvare vite, questa mattina l’inaugurazione

La Stroke Unit è una struttura sub-intensiva dedicata alla cura e al trattamento tempestivo dei pazienti colpiti da ictus

Federica Pistone

05/08/2025

R...Estate Ragazzi

Polla, successo per “R…Estate Ragazzi”: la BCC Magna Grecia partner dell’evento

Il tema scelto per l'edizione 2025, “Vento e Radici”, ha offerto spunti di riflessione sul legame con la propria terra e sulla possibilità di tornare e investire nelle comunità di origine

Comunicato Stampa

05/08/2025

Progetto Sai

Caggiano rinnova il Progetto SAI, il sindaco Lamattina: “Investire nell’accoglienza è un atto di responsabilità civica”

Il progetto di accoglienza ha preso avvio nel 2014 sotto il nome SPRAR, evolvendosi nel tempo fino all’attuale SAI

Federica Pistone

05/08/2025

Francesco Mastrogiovanni

Oggi ricorre l’anniversario della scomparsa di Francesco Mastrogiovanni, “il maestro più alto del mondo”

Era il 4 agosto del 2009 quando Francesco Mastrogiovanni, maestro elementare di Castelnuovo Cilento, spirò presso l'ospedale "San Luca"

Fiorenza Di Palma

04/08/2025

La Comunità Montana Vallo di Diano compie 50 anni: approvati gli eventi per celebrare mezzo secolo di storia

Il programma celebrativo punterà a raccontare la storia dell’Ente, valorizzando il ruolo svolto negli anni nella crescita e nella tutela del comprensorio montano

Federica Pistone

04/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza