A Giungano il Premio Nazionale alla Carriera Sportiva

Il Comune di Giungano, guidato dal sindaco Giuseppe Orlotti, in collaborazione con la Pro Loco presieduta da Francesco Astone, è pronto per la nona edizione del Premio Nazionale alla Carriera Sportiva.

L’evento si terrà sabato, 8 luglio, a partire dalle ore 20:30, presso il Convento Benedettino. Durante la serata, condotta da Valentina Paolantonio e da Gloria Verdevalle, saranno conferiti diversi premi alle personalità che, nel corso degli anni, si sono contraddistinte per la loro brillante carriera sportiva.

I premiati

Tra i premiati ci saranno anche le vecchie glorie della squadra di calcio di Giungano.

La manifestazione sarà preceduta dall’esibizione degli studenti della Scuola di arti Marziali diretta dal maestro Matteo D’Amato che si terrà, alle ore 18:00, presso il campetto sportivo adiacente al Convento Benedettino.

La serata sarà intervallata dall’esibizione della ballerina di fama internazionale, esperta in danze orientali, Nataljia Misina accompagnata dalle sue allieve.

L’invito

Dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale è stato diramato l’invito a tutta la cittadinanza a prendere parte all’evento.