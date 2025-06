Ispani: dopo i disagi stop ai cantieri sulla SS 18. Novità anche per la Bussentina

I molteplici disagi al traffico veicolare, riscontrati lungo le principali arterie del Cilento: strada Statale 18, statale 571 Bussentina e Cilentana, hanno tenuto banco nei giorni scorsi in tutto il territorio.

I disagi

Le lunghe file di autovetture, arrivate anche ad otto chilometri, sulle strade cilentane, a causa dei diversi cantieri presenti lungo le arterie, hanno creato numerose polemiche tra i residente ma anche tra i vacanzieri che lo scorso weekend si sono recati nel Cilento per trascorrere un paio di giorni in totale relax. Una questione della quale si è occupato anche il senatore di Fretelli d’Italia e sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Antonio Iannone che nell’immediato si è rivolto all’Anas per risolvere la vicenda.

Le dichiarazioni

“Dopo aver chiesto ieri delucidazioni sullo stato dei lavori lungo la S.S.18, in particolare nel tratto compreso tra Capitello e Policastro – scrive Iannone – l’Anas mi ha comunicato che dal prossimo 6 giugno, sino alle prime settimane di settembre, sarà disposta la sospensione del cantiere. E’ sicuramente una buona notizia per residenti e turisti che, quotidianamente, percorrono questo tratto di strada per recarsi nelle splendide località turistiche della zona sud della nostra provincia. Ringrazio i tecnici dell’Anas per aver risposto in meno di ventiquattrore alla mia richiesta informativa e soprattutto per essere venuti incontro alle esigenze del territorio”.

Per quanto riguarda invece la statale 571 Bussentina, è notizia dei giorni scorsi la richiesta del Sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo di un incontro in Provincia, alla presenza dei vertici Anas, per mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché si evitino i disagi nei quali si sono imbattuti gli automobilisti nei giorni precedenti. Per ovviare a tali problematiche, la richiesta del Sindaco Nuzzo è quella di eliminare l’impianto semaforico, almeno nel periodo estivo, e consentire il doppio senso di marcia sul tratto interessato dai lavori.

“È necessario ristabilire il doppio senso di circolazione – ha affermato Nuzzo – Una condizione che si può ottenere procedendo con un allargamento della carreggiata e con il posizionamento a nord, 150 metri prima dei lavori, di dissuasori rumorosi e luminosi, durante la notte, in maniera tale che l’automobilista è consapevole che a poca distanza ci sono dei lavori in corso. Per la mia richiesta di un incontro in Provincia, spero che questo avvenga nei primi giorni della prossima settimana, in maniera tale da risolvere nel più breve tempo possibile i disagi riscontrati già da tempo sulla Bussentina”, ha infine chiosato Il Sindaco Giampiero Nuzzo.