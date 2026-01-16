Ischia: un cilentano nuovo commissario per la ricostruzione post-sisma

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha ufficializzato un cambio al vertice della struttura commissariale per la ricostruzione dei territori dell’Isola d’Ischia, colpiti dal terremoto dell’agosto 2017. Su proposta del Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, l’avvocato Marcello Feola è stato nominato nuovo Commissario straordinario.

Feola succede all’avvocato Giovanni Legnini, che ha guidato la fase precedente dell’emergenza e del recupero post-sisma. Contestualmente alla nomina, il ministro Musumeci ha espresso un sentito ringraziamento a Legnini per la dedizione e il lavoro svolto finora sul territorio isolano.

Il profilo del nuovo commissario

Marcello Feola, 61 anni, vanta un curriculum accademico e professionale di alto profilo, fortemente orientato alla gestione del territorio. Originario di Campora, dove è stato attivo anche in ambito politico, Feola è un avvocato specializzato in Diritto amministrativo.

La sua esperienza si estende al mondo universitario e tecnico. È professore aggregato presso l’Università degli Studi di Salerno, dove titolare degli insegnamenti di Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto dell’Urbanistica e dell’Ambiente; fa parte del Collegio direttivo dell’Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale (OST); ha partecipato a numerose Commissioni tecniche, incluse diverse di rilievo ministeriale.

La scelta di un profilo tecnico-giuridico esperto in urbanistica suggerisce la volontà del Governo di dare un impulso deciso alle procedure burocratiche e legislative necessarie per completare la ricostruzione edilizia e la messa in sicurezza delle aree colpite.