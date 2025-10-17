Ipse dixit: quarta puntata con Don Vincenzo Fiumara

In ogni puntata, assieme all'ospite invitato, si toccherà un tema di attualità riletto alla luce della Parola di Dio

A cura di Redazione Infocilento

Questa sera va in onda il nuovo programma di Vito Rizzo, ID Ipse dixit. Appuntamento ogni venerdì alle 21.15 e in replica il sabato alle 16.00.

Nella quarta puntata con Don Vincenzo Fiumara, Responsabile della Casa del Buon Samaritano si è parlato della realtà residenziale nata ad Agropoli che si propone di conciliare carità e preghiera non rinunciando ai comfort della migliore ospitalità.

