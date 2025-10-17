Ipse dixit: quarta puntata con Don Vincenzo Fiumara

Questa sera va in onda il nuovo programma di Vito Rizzo, ID Ipse dixit. Appuntamento ogni venerdì alle 21.15 e in replica il sabato alle 16.00.
In ogni puntata, assieme all’ospite invitato, si toccherà un tema di attualità riletto alla luce della Parola di Dio
Nella quarta puntata con Don Vincenzo Fiumara, Responsabile della Casa del Buon Samaritano si è parlato della realtà residenziale nata ad Agropoli che si propone di conciliare carità e preghiera non rinunciando ai comfort della migliore ospitalità.