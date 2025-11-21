Ipse dixit: ottava puntata con la professoressa Lorella Parente

Questa sera va in onda il nuovo programma di Vito Rizzo, ID Ipse dixit. Appuntamento ogni venerdì alle 21.15 e in replica il sabato alle 16.00.

In ogni puntata, assieme all’ospite invitato, si toccherà un tema di attualità riletto alla luce della Parola di Dio.

Nell’ottava puntata con la Prof. Lorella Parente, Direttrice dell’Ufficio diocesano di Arte e Cultura dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si è parlato della mostra allestita al Museo diocesano su Vincent Van Gogh e delle inquietudini spirituali del grande pittore olandese