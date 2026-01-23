Ipse dixit: dodicesima puntata con Don Roberto Guida

Nuovo appuntamento con il programma di Vito Rizzo, “ID Ipse dixit”. Appuntamento ogni venerdì alle 21.15 e in replica il sabato alle 16.00. In ogni puntata, assieme all’ospite invitato, si toccherà un tema di attualità riletto alla luce della Parola di Dio.

Nella tredicesima puntata con Don Roberto Guida, parroco a Santa Maria delle Grazie di Agropoli e Responsabile dell’Ufficio diocesano per la pastorale Famiglia e Vita, si è parlato dei diversi ambiti della pastorale familiare e dei percorsi di ascolto e di accoglienza promossi in ambito ecclesiale.