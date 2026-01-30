Ipse dixit: quattordicesima puntata con Marco Brusati, docente presso l’Università degli studi di Firenze

Nuovo appuntamento con il programma di Vito Rizzo, “ID Ipse dixit”. Appuntamento ogni venerdì alle 21.15 e in replica il sabato alle 16.00. In ogni puntata, assieme all’ospite invitato, si toccherà un tema di attualità riletto alla luce della Parola di Dio.

Nella quattordicesima puntata con il Prof. Marco Brusati, docente a contratto presso l’Università degli Studi di Firenze e presso la PFTIM “Sezione San Tommaso” di Napoli, si è parlato della tutela dei minori sui social media e della consapevolezza che bisogna maturare da parte di giovani e adulti dell’abitare il mondo digitale.