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Casal Velino investe 150mila euro nella sicurezza stradale: approvato il piano di ripristino della viabilità

Il Comune di Casal Velino approva il progetto da 150.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali. Scopri i dettagli tecnici e i tempi dell'intervento

Redazione Infocilento
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L’Amministrazione Comunale di Casal Velino accelera sul fronte della sicurezza stradale. Con deliberazione di Giunta, l’Ente ha dato il via libera ufficiale al Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) relativo ai lavori di sistemazione e ripristino delle arterie viarie del territorio. L’intervento, che prevede un investimento complessivo di 150.000,00 euro, mira a risolvere le criticità causate dall’usura e dagli agenti atmosferici, garantendo standard di percorribilità adeguati per i cittadini e i turisti.

Dettagli tecnici e quadro economico dell’intervento

La decisione del Comune nasce da una necessità stringente: il manto stradale di diverse arterie comunali versa attualmente in un “notevole stato di degrado causato dal tempo e dagli eventi atmosferici, ponendo rischi per la sicurezza stradale e la circolazione”. Per ovviare a tali rischi, l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto un piano d’azione che suddivide accuratamente le risorse stanziate.

Nello specifico, l’importo a base di gara per l’esecuzione dei lavori ammonta a 121.802,91 euro, a cui si aggiungono 1.827,04 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale parziale di oltre 123.000 euro. Le restanti somme sono state allocate per imprevisti, incentivi per le funzioni tecniche interne, spese tecniche e oneri fiscali (IVA), raggiungendo così la cifra tonda di 150.000 euro.

Copertura finanziaria e tempistiche

Il provvedimento è già stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire agli uffici di procedere con la massima tempestività. Sotto il profilo contabile, l’operazione trova piena copertura finanziaria sul Bilancio comunale dell’esercizio 2025.

Inoltre, è stato disposto che l’intervento venga inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 e nell’elenco annuale 2026.

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