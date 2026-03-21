Sicurezza stradale a Capaccio Paestum: via libera della Giunta al piano di ripristino per i tratti dissestati

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum prosegue nell’attuazione del programma di manutenzione del patrimonio stradale cittadino. Durante l’ultima seduta della Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Gaetano Paolino, è stato approvato un provvedimento mirato al ripristino e alla messa in sicurezza di diversi tratti stradali che presentano criticità strutturali.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che vede la sicurezza dei cittadini e la cura del territorio come priorità assolute dell’azione amministrativa. La decisione è giunta a seguito di una serie di sopralluoghi tecnici effettuati dall’Ufficio Manutenzioni, necessari per mappare le aree che richiedono un’azione immediata di consolidamento del piano viabile.

Le zone interessate dagli interventi

Le verifiche sul campo hanno evidenziato condizioni di dissesto che rappresentano un “motivo grave di rischio per la pubblica e privata incolumità”. Per questo motivo, la Giunta ha deliberato di intervenire con urgenza in tre aree specifiche del territorio comunale:

Via Cannetiello , in località Varco Cilentano;

, in località Varco Cilentano; Traversa prima Alfonso Agresti , in località Cafasso;

, in località Cafasso; Via Serra di Melito, in località Capaccio Capoluogo.

Il progetto prevede interventi mirati e puntuali per eliminare i pericoli esistenti e garantire nuovamente la piena fruibilità dei tratti stradali coinvolti.

Dettagli tecnici e finanziamento delle opere

La base tecnica delle operazioni è costituita dalla Perizia Estimativa redatta dal Geom. Antonio Franco, responsabile dell’Area “Manutenzioni”. Il documento tecnico, elaborato in conformità con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), prevede un investimento complessivo di € 34.560,00.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l’Ente ha stabilito che i lavori saranno finanziati attraverso l’utilizzo di residui di Mutuo Cassa Depositi e Prestiti. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, accelerando così l’iter burocratico per consentire l’avvio dei cantieri nel minor tempo possibile.