Casal Velino, la Giunta approva il progetto da 319mila euro per la pulizia del porto dalla sabbia e dalle alghe

Il porto di Marina di Casal Velino è alle prese con un atavico problema di insabbiamento e accumulo di alghe che ne compromette la funzionalità. La Giunta Comunale ha avviato l’iter per i lavori di recupero delle biomasse residue dal fondale dello specchio acqueo portuale, per un importo complessivo di 319.120,17 euro.

Un fenomeno ciclico aggravato dagli eventi meteo-marini del 2025

Il porto di Marina di Casal Velino è interessato da tempo da fenomeni ciclici di insabbiamento che ostacolano il regolare accesso all’infrastruttura e la mobilità sullo specchio acqueo interno, con ricadute dirette sull’economia locale. La situazione si è ulteriormente aggravata a seguito degli eventi meteo-marini verificatisi alla fine del 2025, che hanno accelerato l’accumulo di sabbia mista ad alghe fino a raggiungere livelli tali da ostacolare persino l’accesso al porto. Le alghe in stadio di degrado, inoltre, costituiscono un problema di salute pubblica, aggravando le condizioni generali dell’infrastruttura.

Il progetto: lavori urgenti per garantire la stagione estiva

L’Amministrazione Comunale, consapevole che una mancata programmazione degli interventi potrebbe pregiudicare la regolarità della stagione estiva per i natanti turistici e commerciali, ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di predisporre uno studio per fronteggiare la problematica. Il progetto prevede il livellamento del fondale del bacino portuale e la rimozione delle alghe accumulate.

Il quadro economico approvato prevede un totale generale di appalto di 201.640,84 euro, di cui 197.790,84 euro per i lavori, 3.850,00 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 30.000,00 euro per i costi della manodopera. Le somme a disposizione ammontano a 117.479,33 euro, portando l’importo complessivo a 319.120,17 euro.

Copertura finanziaria e iter amministrativo

La copertura della spesa complessiva trova riferimento su più capitoli di bilancio: 149.042,33 euro sul capitolo 2583106, 138.500,00 euro sul capitolo 123301 e 31.577,84 euro sul capitolo 123101. L’intervento verrà inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028, con una previsione di spesa annuale 2026 pari all’intero importo di 319.120,17 euro.