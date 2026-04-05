Maratona di Parigi: la sfida di Nicole, Elisabetta e Giulia oltre ogni barriera

Il prossimo 12 aprile, le strade di Parigi non saranno solo il palcoscenico di una delle competizioni atletiche più prestigiose al mondo, ma diventeranno il teatro di una straordinaria lezione di vita e solidarietà. Tre ragazze con disabilità motoria, Nicole, Elisabetta e Giulia, si apprestano a sfidare i 42 chilometri della Maratona di Parigi, trasformando un desiderio apparentemente irraggiungibile in una realtà tangibile.

L’impegno di SognoAttivo per l’inclusione sportiva

Il cuore pulsante di questa iniziativa è l’Associazione SognoAttivo di Bellizzi, in provincia di Salerno. Sotto la guida del presidente Dario Leo, l’organizzazione lavora costantemente per abbattere le barriere che separano le persone con disabilità dal mondo dello sport agonistico e amatoriale. Grazie al supporto fondamentale di numerosi volontari, l’associazione è riuscita a organizzare la logistica di una spedizione che va ben oltre la semplice partecipazione sportiva, rappresentando un modello di inclusione sociale applicata.

Tecnologia e cuore: il ruolo delle Joelette

Affrontare la distanza regina dell’atletica leggera richiede una preparazione meticolosa e attrezzature specifiche. Nicole, Elisabetta e Giulia saranno accompagnate da tre corridori esperti, definiti simbolicamente “angeli” per il loro ruolo cruciale. La progressione lungo il percorso sarà resa possibile dall’utilizzo delle Joelette, speciali carrozzine da corsa progettate per terreni diversi, che permettono a chi ha mobilità ridotta di partecipare a eventi podistici di questa portata. I runner metteranno a disposizione le proprie gambe e la propria resistenza, creando una sinergia perfetta con le tre protagoniste.

Un viaggio tra sport e storia nel cuore di Parigi

La partecipazione alla maratona offrirà alle giovani atlete l’opportunità di immergersi in un contesto unico, sfilando tra i monumenti storici e le vie più iconiche della capitale francese. L’adrenalina della competizione, unita al calore del pubblico internazionale che ogni anno affolla i bordi del tracciato, renderà l’esperienza un ricordo indelebile. L’evento dimostra come, attraverso il giusto supporto e la cooperazione, i limiti fisici possano essere superati, trasformando ogni chilometro in un traguardo di libertà e condivisione.