Intossicazione alimentare: studenti di Recanati colpiti durante la gita in Cilento

Un gruppo di oltre settanta studenti provenienti da Recanati ha vissuto una disavventura durante una gita in Campania, manifestando sintomi di intossicazione alimentare. L’episodio ha richiesto l’intervento delle autorità sanitarie locali e dei NAS per accertare le cause del malessere.

Ricostruzione degli eventi

Secondo le informazioni raccolte dai Carabinieri, gli studenti avevano visitato le Grotte di Pertosa, dove avevano consumato il pranzo. Successivamente, si erano recati in un albergo di Capaccio Paestum per la cena. Proprio in serata un numero significativo di studenti ha iniziato a manifestare i sintomi dell’intossicazione, allarmando i docenti accompagnatori.

Intervento delle autorità sanitarie

Del caso sono stati informati i Carabinieri, che a loro volta hanno contattato l’ASL e i NAS per avviare le indagini. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 per fornire assistenza medica agli studenti. Fortunatamente, nessuno di loro ha necessitato di ricovero ospedaliero.

Precisazioni del Comune di Pertosa

Il sindaco di Pertosa, Domenico Barba, ha chiarito che l’intossicazione non è riconducibile al pranzo consumato nel territorio del suo comune. “In seguito ai controlli dell’ASL, è emerso che l’intossicazione non è in alcun modo collegata al pranzo consumato nel nostro territorio”, ha affermato.

Le autorità competenti stanno proseguendo le indagini per determinare con esattezza l’origine dell’intossicazione e per garantire la sicurezza alimentare dei turisti e degli studenti che visitano la regione.