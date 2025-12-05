Intervento da record all’ospedale San Luca: riuscita l’operazione su un paziente di 103 anni

Una straordinaria testimonianza di buona sanità arriva dall’ospedale San Luca, dove nei giorni scorsi è stato eseguito con successo un delicato intervento chirurgico su un paziente di 103 anni. L’uomo era stato ricoverato presso la struttura a causa di una frattura del femore sinistro, una condizione clinica particolarmente rischiosa data l’età avanzata.

L’operazione, che ha previsto una procedura di osteosintesi, è stata portata a termine senza alcuna complicazione intraoperatoria. Per il paziente è stato stabilito un protocollo post-operatorio che prevede il divieto di carico sull’arto interessato per una durata di 30 giorni, necessario per garantire la corretta guarigione della frattura.

La collaborazione tra le équipe mediche

Il successo dell’intervento è frutto di una stretta sinergia tra diversi reparti specialistici del presidio ospedaliero. A guidare l’équipe ortopedica è stato il dott. Gianfranco Lenza, direttore della UOC di Ortopedia, il quale ha operato in stretto coordinamento con il team della UOC Chirurgica e Anestesiologica diretto dal dott. Luigi Gallo.

Questa collaborazione tra le diverse unità operative è stata determinante per gestire in sicurezza un quadro clinico così delicato. La cooperazione tra chirurghi e anestesisti ha permesso di valutare attentamente i rischi e di adottare le migliori strategie per preservare la salute dell’anziano paziente durante tutte le fasi dell’operazione.

Il percorso di recupero e l’approccio multidisciplinare

Attualmente il paziente è degente presso la UOC di Ortopedia del San Luca, dove riceve un monitoraggio costante da parte del personale sanitario. I medici hanno evidenziato una risposta positiva alle cure: già il giorno successivo all’intervento, infatti, è stato avviato il percorso fisioterapico.

Le attività di riabilitazione sono curate dai professionisti della UOSD Recupero e Riabilitazione, diretta dalla dott.ssa Lucia Guida. L’obiettivo primario è favorire una rapida ripresa funzionale, compatibilmente con i tempi biologici di un paziente ultracentenario. La gestione di casi di tale complessità, che richiedono l’intervento simultaneo di competenze chirurgiche e riabilitative, conferma la vocazione multidisciplinare dell’Azienda, supportata da elevate professionalità e dall’utilizzo di tecnologie di ultima generazione.