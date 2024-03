Paziente danneggia vetro del triage: tensione al Ruggi di Salerno

Un nuovo episodio di violenza negli ospedali della provincia di Salerno. L’ultima denuncia arriva dal pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” del capoluogo. Stando a quanto riportato via social dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, un paziente tossicodipendente, trasportato dal 118, è andato in escandescenza danneggiando il vetro del triage. L’episodio è avvenuto domenica sera.

La segnalazione

“Siamo costretti a lavorare in queste condizioni! La colpa di chi è?“, l’amaro commento dell’organizzazione a difesa dei professionisti sanitari.

Una denuncia che arriva proprio nella giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari.

“Dobbiamo educare le nuove generazioni al rispetto della professione sanitaria ma soprattutto bisogna formare il personale sanitario nel prevenire i fenomeni aggressivi. – si legge in un post pubblicato sulla pagina ufficiale dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” – Ma più di tutto c’è la necessità di educare l’utenza ad un corretto uso delle risorse sanitarie che sono disponibili. Questa resta la ricetta per costruire una sanità “normale” e per ristabilire un rapporto fiduciario tra pazienti ed attori del sistema sanitario”.

“Il nostro slogan dal 2017 è: Aiutateci ad aiutarvi”, l’appello dell’organizzazione.