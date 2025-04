Insieme per la Terra Santa: un momento di riflessione a Castellabate

Le Comunità Parrocchiali del comune di Castellabate sono pronte ad organizzare un importante momento di riflessione sulla Terra Santa, che si terrà venerdì 4 aprile 2025 alle ore 18:30, presso il Santuario di Santa Maria a Mare.

L’incontro

L’incontro sarà guidato da Fra Sergio Galdi d’Aragona OFM, Commissario Generale per la Terra Santa e sarà preceduto dalla tradizionale Via Crucis, che partirà dalla statua di Santa Maria a Mare e proseguirà lungo il lungomare Perrotti, per giungere in Chiesa. Questo evento vuole risvegliare l’attenzione e la preghiera sulla particolare situazione che stanno vivendo i cristiani in Terra Santa, ormai una minoranza presa di mira sia da Mussulmani che da Ebrei, in questo difficile contesto storico, in preparazione anche al Venerdì Santo, giornata della colletta pro Terra Santa.

All’incontro prenderà parte, oltre alle Confraternite delle parrocchie del comune di Castellabate, anche la delegazione “Paestum – Vallo della Lucania” dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme.