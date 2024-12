Castellabate, si accende il Natale: tutto pronto per l’inaugurazione dei mercatini. Ecco il calendario degli eventi

È tutto pronto per festeggiare il Natale 2024 a Castellabate. Tante e diverse saranno le iniziative che accompagneranno cittadini e turisti durante il periodo più magico dell’anno, dal 6 dicembre al 6 gennaio. Si parte già da domani, alle ore 17.30, con l’inaugurazione dei caratteristici e tradizionali mercatini di Natale al Borgo e con l’accensione delle luminarie su tutto il territorio. Il calendario degli eventi sarà animato da diverse tipologie di manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale e dalle tante associazioni locali.

“Tutta Castellabate respirerà la vera atmosfera del Natale perseguendo nel nostro principale obiettivo che è quello di rendere il paese vivo e visitabile 365 giorni l’anno. Tutti gli eventi sono stati pensati per accontentare famiglie e più piccoli grazie ad un bel lavoro di squadra”, sostiene il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Anche quest’anno l’evento di punta saranno gli ormai famosi mercatini di Natale al Borgo che accoglieranno i visitatori in ben tre weekend di dicembre. Anche le altre frazioni di Castellabate saranno protagoniste con altre manifestazioni che incrementeranno il flusso turistico, dando un sostegno importante all’intera economia locale”, dichiara l’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia.

“Il calendario di eventi per il Natale 2024 è frutto di un’ampia sinergia e collaborazione con le associazioni locali con la quale porteremo gioia e divertimento in tutta Castellabate. Vi aspettiamo per condividere insieme suggestivi momenti all’insegna del vero spirito natalizio”, annuncia il Consigliere all’Associazionismo, Gianmarco Rodio.

“A partire da domani sera Castellabate si illuminerà per il Natale con un programma rivolto proprio a tutti. Lo spirito sarà quello della condivisione e dello stare insieme per festeggiare un periodo magico, conclude il Consigliere allo Spettacolo, Clemente Migliorino.

Il calendario (soggetto a modifiche/variazioni)

6/7/8/13/14/15/20/21/22 dicembre

Mercatini di Natale al Borgo – Castellabate Capoluogo – ore 10.00-22.00

6/7/8 dicembre

C’è aria di Natale – (Il Filo della Solidarietà) – fraz. Santa Maria – ore 17.00-20.00

7 dicembre

Bollificio Poppins – Corso Matarazzo, fraz. Santa Maria – ore 18.00

Illuminati dal Natale – Parrocchia Sant’Antonio e Santa Rosa, fraz.Alano, – ore 14.30

8 dicembre

La Magia del Natale – (Pro Loco Lago) – fraz. Lago – ore 10.00

Per fare l’albero ci vuole unione – (Vivi San Marco) – fraz. San Marco – ore 14.30

14 dicembre

Coro Gospel – Santuario Santa Maria a Mare – ore 19.00

20 dicembre

Spettacolo teatrale “La rivoluzione degli elfi” – Piazza Caduti del Mare, fraz. Santa Maria – ore 18.00

21 dicembre

Concerto di Natale – Basilica Santa Maria Assunta, Castellabate Capoluogo – ore 19.00

Santa Claus Bikers – (Ass.Commercianti Castellabate), fraz. Santa Maria – ore 18.00

26 dicembre

Villaggio di Babbo Natale – fraz. Santa Maria – ore 15.00

27 dicembre

Coro Gospel – Chiesa di San Marco Evangelista, fraz. San Marco – ore 19.00

28/29 dicembre

Saperi e Sapori – (Ass. Raffaele Tortora) – fraz. Santa Maria – ore 18.30

30 dicembre

Tombola Vivente – (Vivi San Marco) – fraz. San Marco – ore 18.30

3 gennaio

Coro Gospel – Chiesa Santissima Immacolata, fraz. Lago – ore 19.00

4 gennaio

Coro Gospel – Chiesa Madonna delle Grazie, fraz. Ogliastro Marina – ore 19.00

5 gennaio

Coro Gospel – Chiesa Santa Rosa, fraz. Alano – ore 19.00

6 gennaio

Presepe vivente dei ragazzi – (Parrocchia Santa Maria a Mare) – Piazza Lucia, fraz. Santa Maria – ore 15.00/18.00

È arrivata la Befana – Piazza Comunale, fraz. San Marco – ore 15.00