A Castellabate tornano i tradizionali mercatini natalizi al borgo

A Castellabate si respira la vera atmosfera del Natale. Nei weekend del 6-7-8-13-14-15-20-21-22 Dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, tornano i caratteristici e tradizionali mercatini di Natale al Borgo, organizzati dall’Amministrazione Comunale. Nel momento più magico dell’anno, Castellabate si veste a festa per un evento unico e fortemente coinvolgente.

Il programma

Stand artigianali, sapori della tradizione culinaria, spettacoli dal vivo e musica con laboratori per bambini animeranno il caratteristico Capoluogo per una manifestazione che attrae migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia.

“Castellabate, anno dopo anno, è diventata un luogo ideale dove respirare l’essenza del Natale. Il nostro antico borgo, con le sue stradine e vicoletti, si presta alla perfezione per una manifestazione molto attesa e che anche in questa nuova edizione vuole confermarsi come una delle più belle realtà che incarnano il più puro spirito natalizio. Anche nel mese di dicembre Castellabate si affolla di turisti, pronti a scoprire un paese sotto un’altra prospettiva. Luci, musica, artigianato locale e tanto altro ancora. Un Natale davvero ricco di emozioni”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“I mercatini di Natale sono un appuntamento ormai consolidato che continua a crescere e migliorarsi in ogni edizione. Sono già tante le prenotazioni che ci arrivano da ogni parte d’Italia e noi siamo pronti ad accogliere tutti i nostri visitatori con un programma di iniziative che renderanno il momento più bello dell’anno ancora più speciale. Un’opportunità per visitare le bellezze del nostro borgo riconosciuto Patrimonio Unesco”, dichiara l’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia.

“I Mercatini di Natale donano all’intero borgo un’atmosfera suggestiva. L’Amministrazione Comunale, con impegno e dedizione, continua a perseguire l’obiettivo di destagionalizzare il turismo a Castellabate con questa tipologia di eventi. Si tratta ormai di una tradizione che è ben conosciuta nell’intero panorama nazionale. Saranno giorni dedicati all’artigianato locale e alle tipicità del posto. Vi aspettiamo”, afferma l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.