“INPS per i giovani”: INPS incontra gli studenti di Salerno e Provincia

“INPS per i giovani” è la campagna comunicativa lanciata dall’INPS nello scorso mese di giugno. Una campagna che ha segnato un cambio di passo nell’approccio alle nuove generazioni mettendole al centro e offrendo loro – proattivamente – strumenti per orientarsi e agire con consapevolezza in vista della costruzione del proprio futuro previdenziale.

Nel mese di ottobre 2025 la Direzione Provinciale di Salerno aveva stipulato con l’Istituto Scolastico Provinciale il protocollo: “Educazione e Previdenziale a scuola” finalizzato, tra l’altro, a facilitare il raccordo tra la Direzione provinciale INPS e le Istituzioni scolastiche di secondo grado, per la realizzazione del progetto “INPS per le Scuole”.

Sulla base delle richieste provenienti da tutto il territorio provinciale sono stati calendarizzati gli incontri con le scuole.

I funzionari della Direzione Provinciale di Salerno e delle Agenzie Complesse di Nocera e Battipaglia hanno incontrato gli studenti degli Istituti Secondari Superiori di Sarno, Pagani, Angri e Battipaglia. L’obiettivo è stato quello di avvicinare i ragazzi al mondo del welfare ed aiutarli a comprendere l’importanza di pianificare il proprio futuro professionale e previdenziale.

Gli ultimi incontri per quest’anno si svolgeranno domani 5 marzo a Salerno presso il Liceo Classico De Sanctis , a Sapri sempre domani 5 marzo presso l’IISS Leonardo Da Vinci e il 10 marzo presso il Liceo Carlo Pisacane.