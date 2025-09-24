Infortunio sul lavoro a Eboli, operaio schiacciato da un macchinario

Un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Eboli. L’uomo, impegnato nelle sue mansioni, sarebbe stato schiacciato da un macchinario, come riportato da una prima ricostruzione dei fatti.

L’episodio ha immediatamente allarmato i colleghi, i quali hanno prontamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i sanitari del VOPI di Eboli. Dopo aver stabilizzato il lavoratore, lo hanno trasferito in ospedale. Al momento, la prognosi non è sciolta e vige il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute.

Avviate le indagini per accertare le dinamiche

Contemporaneamente all’intervento dei soccorsi, sono giunti sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Questi ultimi hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza all’interno dell’azienda. L’obiettivo è fare piena luce sulle cause che hanno portato a questo grave infortunio.