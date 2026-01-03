Inferno di fuoco a Pontecagnano: brucia un capannone in via Vespucci

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore la zona industriale di Pontecagnano Faiano. Le fiamme hanno letteralmente avvolto il capannone di un’attività commerciale gestita da cittadini di nazionalità cinese situato in via Amerigo Vespucci, sprigionando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Incendio a Pontecagnano: i soccorsi

L’allarme è scattato tempestivamente, mobilitando un imponente dispiegamento di soccorsi. Attualmente sono impegnate sul campo cinque squadre dei Vigili del Fuoco per cercare di domare il rogo e impedire che le fiamme possano propagarsi alle strutture adiacenti.

La struttura risulta completamente compromessa dal fuoco, che ha trovato facile esca nei materiali stoccati all’interno dei locali.