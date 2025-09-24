Incontro e dialogo tra culture: torna a Salerno la festa dei popoli

Un viaggio di mille miglia per… costruire ponti, non muri. Torna a Salerno la Festa dei Popoli di Salerno, un laboratorio di intercultura e convivenza. Un appuntamento che ribadisce un messaggio chiaro: la diversità non è un ostacolo, ma una ricchezza da condividere.

L’appuntamento

La sedicesima edizione della manifestazione ha titolo evocativo “Un viaggio di mille miglia per…”, ed andrà in scena domenica 28 settembre a partire dalle ore 16.00 al Parco dell’Irno di Salerno. Un luogo simbolo della città che, per un giorno, si trasformerà in spazio di dialogo e festa, con spettacoli, attività e momenti di condivisione aperti a famiglie, giovani e curiosi. Protagoniste di questa edizione saranno 22 comunità provenienti da tutto il mondo, che porteranno nel cuore della città colori, tradizioni e storie di viaggio.

Un mosaico di culture che racconta le ragioni profonde delle migrazioni: dalla ricerca di pace e dignità, alla speranza di un futuro migliore, fino al desiderio di conoscenza e di lavoro. Un pomeriggio per viaggiare senza valigia, semplicemente passeggiando nel parco, e scoprire che la convivenza è non solo possibile, ma necessaria.