Incidente tra Vallo della Lucania e Castelnuovo: auto contro cinghiale

È successo nel pomeriggio. L'animale è morto sul colpo, l'auto ha riportato danni alla parte anteriore

A cura di Chiara Esposito
Incidente Salicuneta

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la Salicuneta, la strada che collega Pattano di Vallo della Lucania con Castelnuovo Cilento e i centri della costa. Un’automobile, una Renault, mentre percorreva l’arteria, si è improvvisamente scontrata con un cinghiale che era sbucato dalla vegetazione a bordo strada. L’impatto ha causato la morte istantanea dell’animale e danni alla parte anteriore del veicolo.

Conseguenze dell’impatto

Nonostante la violenza dell’urto, il conducente dell’automobile ha riportato solo un forte spavento. L’animale, privo di vita, è rimasto riverso sulla carreggiata, creando un ulteriore potenziale pericolo per gli altri automobilisti in transito. Del caso sono state informate le autorità

Allarme sulla proliferazione dei cinghiali

L’episodio riaccende i riflettori su una problematica che da tempo affligge il territorio: la proliferazione incontrollata dei cinghiali. La presenza di questi animali selvatici in prossimità delle strade, soprattutto in aree caratterizzate da vegetazione densa, rappresenta un rischio concreto per la sicurezza della circolazione. Incidenti come quello accaduto a Pattano di Vallo mettono in evidenza la necessità di affrontare seriamente la questione, sia per la tutela degli automobilisti che per la gestione della fauna selvatica.

