Incidente tra Atena Lucana e Brienza: grave un uomo a bordo di un Fiorino

Grave incidente nel pomeriggio di ieri lungo la strada che collega Atena Lucana a Brienza, dove un furgoncino si è scontrato con un camion per cause ancora in corso di accertamento. Si tratta di un tamponamento, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato dell’arteria viaria.

La dinamica

Ad avere la peggio è stato l’occupante del Fiat Fiorino, rimasto gravemente ferito nell’impatto. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è attualmente ricoverato.

L’intervento

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti a causa dell’incidente.

Le dinamiche del sinistro sono al vaglio degli inquirenti. Non si esclude nessuna ipotesi.