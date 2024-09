Eboli, tamponamento in Piazza della Repubblica: traffico in tilt

Una manovra errata o forse una questione di precedenza e due auto entrano in collisione. È accaduto poco fa nella centralissima Piazza della Repubblica a Eboli, in via Giacomo Matteotti dove una Smart e una Audi A4 si sono scontrate.

I soccorsi

Ad avere la peggio a quanto pare il conducente dell’Audi per il quale necessario si è richiesto l’intervento di un’ambulanza.

Sul posto insieme ai caschi bianchi del comando di via Mario Pagano, i soccorritori della Croce Bianca. Apprensione per il malcapitato conducente dell’Audi che avrebbe accusato un malore e riportato alcune ferite.

A regolare il traffico andato immediatamente in tilt gli agenti della Polizia Municipale che hanno presto garantito il ripristino della circolazione stradale.