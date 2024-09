Olevano sul Tusciano, incidente in località Monti di Eboli: investiti 2 giovani in monopattino. Uno è grave

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri nei pressi di località Monticelli di Olevano sul Tusciano, zona che insiste nelle vicinanza di località Monti di Eboli.

La ricostruzione

Un impatto violento e ad avere la peggio due giovani stranieri in monopattino che sarebbero stati investiti. Uno versa in gravi condizioni di salute. Un automobilista, che procedeva in direzione Olevano sul Tusciano, non si sarebbe accorto dei due a bordo del monopattino e li avrebbe travolti Lanciato l’allarme sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine che hanno dovuto ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

I soccorsi

Il malcapitato è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Fratture multiple, lesioni al cranio ed escoriazioni, del giovane si sono presi cura i camici bianchi dell’ospedale battipagliese.

L’altro giovane, in condizioni meno gravi, è stato ricoverato presso l’ospedale di via San Leonardo. Per ristabilire la dinamica dei fatti le indagini sono in corso.