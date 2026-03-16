Incidente sulle Ripe Rosse, fissati i funerali della coppia: mercoledì l’ultimo saluto a Michele e Maria

Sono da poco terminati gli esami autoptici sui corpi di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, la coppia di fidanzati di 29 e 24 anni deceduti tragicamente nell’incidente stradale dello scorso venerdì sera nel Comune di Montecorice. Per conoscere i risultati specifici delle autopsia sarà però necessario attendere diverse settimane, ma nel frattempo le salme saranno liberate per svolgere la funzione funebre.

I funerali

L’ultimo struggente saluto alla coppia avverrà in luoghi e momenti diversi. Mercoledì mattina, alle ore 10.00, presso la Chiesa Madre Divina Provvidenza di Ponte Barizzo si svolgeranno i funerali di Michele Pirozzi, il 29enne di Capaccio Paestum che era alla guida della Volkswagen Polo al momento del tragico impatto. Nel pomeriggio dello stesso giorno, invece, alle ore 15.00 Pisciotta si fermerà per abbracciare Maria Magliocco e tutta la sua famiglia nella Chiesa Madre dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. La 24enne, infatti, era originaria proprio di Pisciotta dove ha vissuto la sua giovinezza prima di trasferirsi a Capaccio Paestum.

Il cordoglio

Continuano ovunque sui social i messaggi di cordoglio e commozione per la loro prematura scomparsa. Amici, familiari e anche semplici conoscenti stanno manifestando la propria vicinanza alle famiglie dei due fidanzati per una vita strappata via nella maniera più drammatica possibile.