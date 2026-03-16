Dramma di Montecorice, eseguito l’esame autoptico sui corpi di Michele e Maria si attende la data dei funerali

Proseguono le indagini sulla tragedia avvenuta in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, dove hanno perso la vita i giovani fidanzati di Capaccio Paestum Michele Pirozzi e Maria Magliocco, precipitati con l’auto in una scarpata dopo uno scontro con un furgone. La Procura della Repubblica di Vallo della Lucania ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del furgone con il quale la coppia si è scontrata in un frontale, un uomo di 42 anni, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale plurimo.

Le ultime sulla dinamica dell’incidente

All’uomo, di professione pasticciere, è stato notificato l’avviso di garanzia nelle ore successive all’incidente. Secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati subito dopo il sinistro, il 42enne è risultato negativo all’alcol test ma positivo al test per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Saranno comunque le controanalisi di laboratorio a confermare in via definitiva l’esito degli esami.

Nel corso delle prime dichiarazioni rese agli investigatori, il conducente avrebbe riferito che l’auto su cui viaggiavano i due giovani procedeva a velocità sostenuta. Per evitare un impatto frontale, avrebbe quindi effettuato una manovra volta ad evitare in ogni modo l’impatto senza, purtroppo, riuscirci.

L’autopsia

Nel frattempo, in queste ore, presso la sala mortuaria dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, è stato eseguito l’esame autoptico sui corpi di Michele Pirozzi e Maria Magliocco. All’accertamento hanno assistito anche i consulenti nominati dalle parti, insieme ai legali delle famiglie e della persona indagata.

Per Michele Pirozzi era presente l’avvocato Antonello Natale, mentre la famiglia Magliocco è assistita dagli avvocati Antonio Mondelli e Giuseppe Caceci. Il conducente del furgone è invece difeso dall’avvocato Luigi Cafaro.

Nel corso dell’esame sono stati disposti anche i test tossicologici sui due giovani, accertamenti che potrebbero fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Nelle prossime ore sarà definita anche la data dei funerali.