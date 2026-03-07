Incidente sulla Cilentana: feriti, disagi e lunghe code

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 18 “Cilentana“, nei pressi dello svincolo di Centola. A rimanere coinvolte due autovetture che sarebbero venute a contatto per un tamponamento.

Tre persone ferite

Sono tre le persone rimaste ferite e tutte presenti all’interno di un’automobile. Fortunatamente sembra che non abbiamo riportato ferite gravi. Illesi invece gli occupanti dell’altra vettura.

Sul posto, però, necessario è stato l’arrivo di due ambulanze, soccorrere i malcapitati.

Indagini in corso

Tempestivo è stato anche l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri, diretti dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco, per i dovuti rilievi. Compito dei militari sarà ora quello di stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.

Dopo il sinistro si sono registrate lunghe code in entrambi i sensi di marcia, in attesa della rimozione dei veicoli.