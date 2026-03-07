Incidente sulla Cilentana: auto contro cinghiale

Un incidente si è verificato intorno alle 20 lungo la strada statale 18 Cilentana, a pochi chilometri di distanza dal luogo dove nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un tamponamento tra due autovetture, in prossimità dello svincolo di Centola.

La dinamica

A causare il sinistro stradale è stata la presenza lungo l’importante arteria di un cinghiale che si è scontrato con un’autovettura che procedeva lungo la Cilentana.

Fortunatamente pare che il conducente dell’automobile sia uscito illeso dallo scontro, nonostante la presenza improvvisa dell’ungulato lungo la carreggiata.

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Carabinieti del Nucleo Radiomobile di Sapri, agli ordini del Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco.

I militari, giunti sul posto, hanno subito prestato i primi soccorsi al malcapitato che non ha riportato ferite gravi. Per l’ungulsto invece non c’è stato nulla da fare.