Incidente sul lavoro a Salerno: operaio cade dal tetto, si indaga

Un operaio di 43 anni è rimasto ferito dopo una caduta di sei metri dal tetto del Casino Sociale di Salerno. Indagini in corso su possibili carenze nelle misure di sicurezza

A cura di Ernesto Rocco
Carabinieri, ambulanza

Un incidente sul lavoro si è verificato nel centro storico di Salerno, presso il Casino Sociale, un bene di proprietà comunale situato nei pressi del teatro Verdi. Un operaio di 43 anni, residente a Bracigliano, è caduto nel vuoto da un’altezza di circa sei metri mentre stava effettuando interventi di manutenzione straordinaria sul tetto della struttura.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14:00, quando il solaio su cui poggiava l’uomo ha improvvisamente ceduto.

I soccorsi e le condizioni del ferito

Immediato l’intervento dei colleghi che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte l’automedica del 118 di Salerno e un’ambulanza della Croce Azzurra di Cava de’ Tirreni.

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Ruggi”, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia d’Urgenza.

Nonostante la gravità della caduta e una frattura esposta al braccio sinistro, i medici hanno escluso il pericolo di vita dopo aver effettuato tutti gli accertamenti neurologici necessari.

Le indagini sulla sicurezza nel cantiere

Sull’accaduto indagano gli agenti della Questura di Salerno e gli addetti dello Spsal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Dai primi rilievi effettuati nel cantiere sarebbero emerse carenze riguardanti le misure di sicurezza attuate per la riparazione del tetto.

TAG:
