Attualità

Incidente sul lavoro a Bellizzi, Mimmo Volpe: “Non ci sono parole”

Dolore e rabbia per la morte sul lavoro di Ciro Di Martino, deceduto mentre era in fabbrica

Antonio Elia
Domenico Volpe

Profondo cordoglio e sgomento a Bellizzi per l’ennesima tragedia sul lavoro. Il sindaco Mimmo Volpe ha affidato ai social un messaggio di dolore e vicinanza alla famiglia di Ciro Di Martino, il lavoratore di 49 anni che ha perso la vita in un tragico incidente.

Il messaggio

In un post pubblicato su Facebook, il primo cittadino ha espresso tutta la tristezza e la rabbia per quanto accaduto, sottolineando ancora una volta il dramma delle morti sul lavoro.

«Non ci sono parole, solo enorme tristezza e rabbia. Ancora una vittima sul lavoro. Un destino assurdo ha colpito un nostro giovane lavoratore: Ciro Di Martino, 49 anni, marito e papà di Montecorvino Rovella. Tutta la nostra comunità si stringe al dolore dei suoi cari familiari», ha scritto il sindaco.
La vittima era originaria di Montecorvino Rovella, e la sua morte ha profondamente colpito non solo la famiglia, ma anche le comunità del territorio, dove la notizia si è diffusa rapidamente lasciando sgomento e commozione.

Proseguono le indagini

Al momento la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Il messaggio del sindaco si chiude con una riflessione amara ma significativa: nel 2026 il mondo del lavoro continua purtroppo a pagare un prezzo altissimo in termini di vite umane. Un monito che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di rafforzare controlli e prevenzione per evitare che tragedie simili possano ripetersi.

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