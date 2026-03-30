Tragedia sul lavoro a Bellizzi: operaio 49enne muore in un ovattificio

Un’altra giornata di sangue sul lavoro. Nella mattinata di oggi, una tragedia si è verificata in un ovattificio di Bellizzi, dove un operaio di 49 anni – Ciro Martino – ha perso la vita mentre svolgeva le sue mansioni quotidiane. L’uomo, stimato cittadino originario di Montecorvino, è rimasto vittima di un gravissimo incidente all’interno dello stabilimento.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio era impegnato presso un macchinario quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, si è verificato l’imprevisto che non gli ha lasciato scampo. Nonostante l’immediato allarme lanciato dai colleghi, i soccorsi del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’operaio sarebbe stato schiacciato da una pressa per cause in via di accertamento.

Indagini in corso sulla sicurezza

Sul luogo della tragedia sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine e gli ispettori del lavoro. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici necessari a chiarire l’esatta dinamica del sinistro e verificare il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza all’interno dell’azienda. Sul corpo sarà eseguita l’autopsia.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Montecorvino, dove la vittima era molto conosciuta e stimata. Questo ennesimo episodio riaccende prepotentemente il dibattito nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una piaga che continua a colpire chi, ogni giorno, esce di casa solo per compiere il proprio dovere.