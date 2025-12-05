Incidente stradale a Sala Consilina, morta una donna

Un incidente stradale nel centro abitato di Sala Consilina è risultato fatale per un'anziana, deceduta dopo il ricovero in ospedale

A cura di Ernesto Rocco
Incidente Sala Consilina

Si aggrava drammaticamente il bilancio del sinistro stradale avvenuto nella serata di ieri a Sala Consilina. È purtroppo deceduta una delle due donne rimaste ferite nel violento impatto verificatosi lungo via Deserte. La vittima, una donna di 74 anni, non è sopravvissuta alle conseguenze dello scontro.

Il decesso della donna

La tragedia colpisce la comunità del Vallo di Diano: la vittima era infatti residente ad Atena Lucana. Nonostante i soccorsi e le cure prestate a seguito dell’incidente avvenuto ieri sera, per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Attualmente, come da prassi in circostanze di questa gravità, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Polla, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito che si renderanno necessari.

La dinamica dello scontro

Il sinistro ha coinvolto due veicoli: un’auto e un Suv. La collisione tra le due vetture sarebbe stata di tipo frontale, causando notevoli danni ai mezzi e ferendo le occupanti, fino al tragico epilogo registrato nelle ultime ore.

