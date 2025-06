Incidente stradale a Casal Velino Marina: scooterista a terra

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio lungo via Magna Graecia, nel tratto che collega Casal Velino Marina al comune di Ascea. Per cause ancora in fase di accertamento, un uomo alla guida di uno scooter è finito a terra.

I soccorsi

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della stazione locale e un’ambulanza del 118. Il conducente dello scooter è stato assistito dai sanitari e, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione: la strada è rimasta parzialmente bloccata per diverso tempo, con rallentamenti.