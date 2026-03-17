Incidente Montecorice, attesa per il recupero dell’auto nel dirupo: Vigili del Fuoco in sorvolo sull’area

Proseguono le operazioni legate al tragico incidente avvenuto in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, dove hanno perso la vita i giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco. Nelle prossime ore è atteso il recupero della vettura precipitata nella scarpata, un intervento particolarmente complesso che richiede l’impiego di mezzi speciali e personale specializzato.

I vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco hanno effettuato un sorvolo dell’area interessata dall’incidente per valutare le modalità più sicure per raggiungere il punto in cui si trova l’auto, finita tra le rocce dopo un volo di circa duecento metri. Il tratto di costa, particolarmente impervio e a picco sul mare, rende infatti difficili le operazioni da terra e impone l’utilizzo di attrezzature specifiche per il recupero.

Il recupero

Il recupero dell’auto rappresenta un passaggio importante anche per le indagini coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania, che sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’analisi di ciò che resta del mezzo andato quasi completamente distrutto potrebbe infatti fornire elementi utili per chiarire le cause dello scontro avvenuto lungo la strada provinciale e il successivo sfondamento della ringhiera di protezione, così come anche l’eventuale recupero dei dispositivi cellulari della coppia.

La strada

Nel frattempo, dopo un primo iniziale intervento nella giornata di ieri, questa mattina i tecnici della Provincia di Salerno sono entrati in azione per ripristinare la sicurezza nel tratto di strada interessato dal drammatico sinistro ponendo dei massicci new jersey in cemento.