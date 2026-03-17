Capaccio Paestum si ferma per Michele e Maria: proclamato il lutto cittadino

Il Comune di Capaccio Paestum si ferma per onorare la memoria di due suoi giovani figli, Michele Pirozzi e Maria Magliocco. Il tragico incidente che ha spezzato le loro vite nei giorni scorsi ha scosso profondamente l’intera comunità, lasciando un segno di sgomento, dolore e incredulità in tutta la popolazione.

L’ordinanza del Sindaco e il segno di vicinanza

Attraverso un’ordinanza, il Primo Cittadino Paolino Gaetano ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino per la giornata di mercoledì 18 marzo 2026. Il provvedimento nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di interpretare i sentimenti diffusi di sconcerto e sofferenza, manifestando in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità al dolore delle famiglie e degli amici delle vittime.

Nell’atto si legge che l’Amministrazione, “interpretando i sentimenti diffusi di sconcerto e sofferenza per quanto verificatosi, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità al dolore per la scomparsa dei concittadini Michele Pirozzi e Maria Magliocco”.

Le disposizioni per la giornata delle esequie

In occasione della celebrazione delle esequie, sono state disposte precise misure per garantire il clima di raccoglimento. Il Sindaco ha ordinato l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede comunale e ha invitato la cittadinanza, le istituzioni e le attività commerciali a osservare un minuto di raccoglimento e silenzio dalle ore 10:00 alle ore 10:01.

Nello specifico, l’ordinanza prevede la sospensione delle attività lavorative nei cantieri cittadini durante il minuto di silenzio; l’invito ai dirigenti scolastici a promuovere il momento di raccoglimento all’interno degli istituti; l’abbassamento delle saracinesche dei negozi e il massimo silenzio, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni sonore musicali e di quelle legate alla circolazione dei veicoli a motore.

Un invito al rispetto e al silenzio

L’appello delle autorità è rivolto a ogni componente della società civile: organizzazioni politiche, sociali, associazioni e categorie professionali sono chiamate a onorare il ricordo di Michele e Maria. Il documento sottolinea l’importanza di assumere comportamenti consoni al momento luttuoso, in segno di massimo rispetto verso i familiari e una collettività desiderosa di condividere profondamente un così grande dolore.