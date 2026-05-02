Sostegno alle famiglie: al via i contributi per il trasporto scolastico dei disabili a Eboli

Il Comune di Eboli rinnova il proprio impegno nel settore del welfare scolastico attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico strategico. L’iniziativa è volta a garantire un contributo economico per il trasporto scolastico in favore dei nuclei familiari con minori affetti da disabilità grave o gravissima, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92. La misura riguarda nello specifico gli studenti che frequenteranno le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado durante l’anno scolastico 2026/2027.

I requisiti per l’accesso al beneficio

Il contributo è destinato a genitori, tutori o affidatari di studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, purché residenti nel territorio comunale di Eboli. Per accedere alla misura, è fondamentale che il minore sia regolarmente iscritto a un istituto scolastico per il prossimo ciclo educativo e che sia in possesso della certificazione medico-sanitaria idonea. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di fornire “un aiuto concreto alle famiglie”, alleviando il carico economico legato agli spostamenti quotidiani verso i plessi scolastici.

Importi e fasce ISEE previste

L’entità dell’agevolazione è strettamente legata alla situazione economica del nucleo familiare, calcolata tramite l’ISEE ordinario in corso di validità. Gli importi sono suddivisi in tre scaglioni principali per garantire equità nell’erogazione:

Fino a 10.140,00 euro : contributo massimo annuo di 2.000,00 euro ;

: contributo massimo annuo di ; Da 10.140,01 a 30.000,00 euro : contributo massimo annuo di 1.500,00 euro ;

: contributo massimo annuo di ; Oltre i 30.000,00 euro: contributo massimo annuo di 1.000,00 euro.

Al termine della fase istruttoria, gli uffici comunali provvederanno alla stesura di una graduatoria ufficiale, nella quale verrà data priorità assoluta ai redditi più bassi.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Le istanze devono essere inoltrate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 maggio 2026. I richiedenti possono presentare la documentazione direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Ente oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.eboli@legalmail.it. La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul portale istituzionale del Comune.

Documentazione obbligatoria da allegare

Per la validità della richiesta, è necessario trasmettere un corredo documentale completo che include: