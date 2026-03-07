Cronaca

Incidente a Eboli, marocchino investito a Santa Cecilia

L’uomo ha riportato ferite e contusioni. Necessario il trasferimento in ospedale

Antonio Elia

Investito uomo di nazionalità marocchina nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia ad Eboli.
Un uomo di nazionalità marocchina è stato investito nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia mentre si trovava a piedi lungo la strada, nei pressi della rotatoria vicino ad un noto bar.

La dinamica

Alla guida dell’auto, una Volkswagen Golf, c’era un uomo di circa sessant’anni che, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso alla persona investita e attendere l’arrivo dei sanitari.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del servizio di emergenza, che ha provveduto a soccorrere il ferito e a trasportarlo in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’uomo ha riportato una contusione facciale con problemi a un occhio, oltre a diverse contusioni al corpo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno ritenuto opportuno sottoporlo agli esami necessari per verificare l’entità delle lesioni.

