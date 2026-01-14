Incendio devasta palazzina al Rione Paterno di Eboli: proseguono i sopralluoghi istituzionali

Paura ieri sera al rione Paterno di Eboli, dove un incendio è divampato in una palazzina popolare di via Don Romolo Murri. Nello stabile abitano otto famiglie. Decine gli inquilini intossicati dal fumo, tra cui alcuni bambini trasferiti nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Battipaglia. Gli adulti e gli anziani sono stati invece soccorsi all’ospedale di Eboli.

Proseguono i sopralluoghi

Intanto proseguono i sopralluoghi istituzionali. In una nota del comune si evince che in mattinata una assistente sociale e la Polizia Municipale, su indicazione del Sindaco Mario che si era già recato sul posto nell’immediatezza, hanno effettuato un sopralluogo in via Romolo Murri. È stato accertato come una delle :”famiglie abitanti nel condominio abbia trovato ospitalità presso alcuni parenti, mentre le altre famiglie sono rientrate nelle loro abitazioni”. Per quanto riguarda i minori trasportati presso strutture ospedaliere, due di questi si trovano a Nocera, un altro a Salerno ed una bambina a Battipaglia”. Al momento le loro condizioni non :”destano particolare preoccupazione”.

Indagini in corso

Il Sindaco Conte ha immediatamente allertato:” l’ACER, che dovrà occuparsi della manutenzione straordinaria relativamente alle aree interessate dall’incendio”. Nel frattempo, una prima verifica tecnica non ha: “riscontrato problemi strutturali al fabbricato, né inagibilità degli appartamenti. Il problema principale è il persistente odore dovuto al fumo”. Proseguono gli accertamenti dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri per determinare la:” natura dell’incendio che potrebbe essere dovuto ad un cortocircuito nel seminterrato”.