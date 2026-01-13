Incendio nel sottoscala di via Don Romolo Murri: circa dieci persone intossicate

Paura nella tarda giornata di oggi in via Don Romolo Murri, al rione Paterno ad Eboli, dove un incendio è divampato all’interno del sottoscala dello stabile.

L’origine dell’incendio

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate da un probabile corto circuito.

A prendere fuoco sono stati alcuni materassi e suppellettili presenti nel locale sotterraneo, generando in breve tempo una densa colonna di fumo nero che si è propagata rapidamente ai piani superiori dello stabile.

Diversi residenti, sorpresi dal fumo, hanno riportato sintomi da intossicazione.

I soccorsi e i feriti

Il bilancio è di circa dieci persone intossicate, soccorse sul posto dal personale sanitario del 118 Vopi, intervenuto con le ambulanze per prestare le prime cure. Fortunatamente, nessuno risulterebbe in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi. Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’episodio ha causato momenti di forte apprensione tra i residenti della zona, molti dei quali sono stati fatti evacuare in via precauzionale durante le operazioni di spegnimento e di aerazione dei locali. Rinvenute anche delle bombole del gas, per fortuna integre. Indagini in corso.