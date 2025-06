Incarichi illegittimi all’Asl Salerno, il Nursind minaccia ricorso alla Corte dei Conti

Il corretto conferimento degli incarichi di funzione organizzativa all’interno delle aziende sanitarie rappresenta un principio fondamentale per garantire trasparenza, equità e competenza nella gestione dei servizi pubblici. È proprio per tutelare questi valori che il Nursind Salerno ha inviato una nota formale ai vertici dell’Asl Salerno, denunciando la mancata verifica dei requisiti previsti per l’attribuzione di tali incarichi. A lanciare l’allarme è la segreteria provinciale del Nursind.

Il nodo della questione riguarda la recente delibera numero 746 del 19 maggio 2025, con la quale l’Asl ha assegnato funzioni organizzative – ovvero ruoli di coordinamento retribuiti – senza, secondo quanto rilevato dal sindacato, un adeguato controllo sul possesso del titolo abilitante, nello specifico il master universitario di I livello in coordinamento delle professioni sanitarie, come richiesto dalla legge 43 del 2006.

Le richieste

«Abbiamo chiesto con forza il blocco immediato della procedura – dichiara Biagio Tomasco, segretario territoriale del Nursind Salerno – perché riteniamo inaccettabile che incarichi di tale responsabilità vengano assegnati in assenza del requisito fondamentale stabilito dalla normativa. Non è una questione secondaria: è una violazione della legge e un danno per tutti quei professionisti che hanno investito tempo e risorse per conseguire il titolo richiesto».

«È paradossale – aggiunge Adriano Cirillo, segretario amministrativo provinciale – che si richieda il master per partecipare a un concorso, ma si assegni l’incarico bypassando questo stesso obbligo. Così si mortificano il merito e la professionalità, creando una disparità evidente tra lavoratori».

Le criticità

Il Nursind aveva già sollevato la questione con una precedente nota a febbraio e ha ricevuto, lo scorso 9 giugno, conferma della criticità da parte dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno. Alla luce di tutto ciò, il sindacato ha ribadito la richiesta di sospensione della procedura e la verifica immediata dei titoli di tutti i beneficiari degli incarichi.

La denuncia

In mancanza di una risposta concreta entro tre giorni, il Nursind annuncia che procederà con un esposto alla Corte dei Conti per verificare eventuali profili di danno erariale e responsabilità amministrativa. La tutela dei diritti dei lavoratori e della legalità resta una priorità non negoziabile.