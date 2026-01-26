“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 26 Gennaio

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.

Ospiti della puntata: Tanassi Kosovan, centrocampista Gelbison, Antonio Elia, giornalista, Leandro Montemarani centrocampista dell’Agropoli e Pasquale Quaglia, calciatore Fox Paestum.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001

