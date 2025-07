Inaugurata la strada comunale Fangiola: nuovo collegamento tra Roscigno Vecchia e la Isca/Tufalo

È stato ufficialmente inaugurato questa mattina, a Roscigno Vecchia, il nuovo tratto della strada comunale Fangiola, infrastruttura strategica che consente un collegamento più rapido e sicuro tra il borgo storico, la località Isca Tufolo e la Strada Statale 166 in direzione Roccadaspide.

La cerimonia

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, il consigliere comunale e presidente del consiglio della Comunità Montana Alburni, Viola Cuomo, il presidente della Pro Loco Roscigno Vecchia Aps, Franco Palmieri, gli architetti Antonio Ferrara e Mario Palmieri, progettisti e direttori dei lavori. Presenti anche Pietro Perone, in rappresentanza della ditta esecutrice.

“L’intervento rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione del territorio e il miglioramento della viabilità locale, in particolare per l’accessibilità a Roscigno Vecchia, patrimonio culturale e meta turistica di crescente interesse”, fanno sapere da palazzo di città.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti locali, professionisti e imprese per il raggiungimento di risultati concreti a beneficio della comunità